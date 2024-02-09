Вслед за Залужным Зеленский отправил в отставку руководителя Генштаба ВСУ Шапталу

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталу.
Должность руководителя "мозгового центра" ВСУ генерал-лейтенант Шаптала занимал с 2021 года. До этого он принимал непосредственное участие в так называемой "антитеррористической операции" киевского режима против непокорных жителей Донбасса в качестве командира 128-й горно-пехотной бригады. Следственный комитет РФ возбудил против него в 2016 году уголовное дело за намеренные артобстрелы объектов гражданской инфраструктуры. В частности, после подобных действий Шаптале присвоили звание "Героя Украины" с вручением "Золотой Звезды".
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