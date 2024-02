Вслед за Залужным Зеленский отправил в отставку руководителя Генштаба ВСУ Шапталу

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталу.

