Вслед за Залужным Зеленский отправил в отставку руководителя Генштаба ВСУ Шапталу

На Украине уволен начальник Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Шапталу.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Internationa

Должность руководителя "мозгового центра" ВСУ генерал-лейтенант Шаптала занимал с 2021 года. До этого он принимал непосредственное участие в так называемой "антитеррористической операции" киевского режима против непокорных жителей Донбасса в качестве командира 128-й горно-пехотной бригады. Следственный комитет РФ возбудил против него в 2016 году уголовное дело за намеренные артобстрелы объектов гражданской инфраструктуры. В частности, после подобных действий Шаптале присвоили звание "Героя Украины" с вручением "Золотой Звезды".

Указом Зеленского на должность начальника украинского Генштаба назначен Анатолий Баргилевич, ранее командовавший силами украинской территориальной обороны. В своём Telegram-канале Зеленский заявил, что Баргилевич — "опытный человек", который понимает "задачи и украинские цели" войны.

Масштабные кадровые перестановки в руководстве ВСУ начались с отставки главкома Валерия Залужного. Официальные причины увольнения "верхушки" украинской армии не называются, но эксперты сходятся во мнении, что киевский режим пытается найти виновных в провале "контрнаступа" летом 2023 года и отреагировать на всё более сложную для Украины обстановку на фронте.