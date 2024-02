За два года большинство поляков кардинально поменяли мнение о выплате пособий для беженцев с Украины

По результатам социологического опроса, проведённого специалистами Варшавского университета, больше половины жителей Польши выступают против продолжения выплаты пособий беженцам с Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International