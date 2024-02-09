За два года большинство поляков кардинально поменяли мнение о выплате пособий для беженцев с Украины

Поляки не хотят оплачивать пособия для украинцев, показал опрос

По результатам социологического опроса, проведённого специалистами Варшавского университета, больше половины жителей Польши выступают против продолжения выплаты пособий беженцам с Украины.

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Итоги опроса свидетельствуют — за два года мнение жителей Польши о необходимости поддержки украинских беженцев кардинально изменилось. Если в 2021-м каждый второй выступал за выплату им пособий и только 20% не соглашались на такое расходование средств бюджета страны, то сегодня 53% респондентов высказываются против, и лишь 21% поддерживает дальнейшее финансирование оплаты проживания и питания украинцев, которые пересекли границу после начала военных действий.

В данный момент польский парламент готовит законопроект о продлении до конца первого полугодия программы временной защиты украинских беженцев. Действующая система гарантирует им оплату жилья, питания, медицинских и образовательных услуг, а также предоставляет полный пакет социальной поддержки наравне с гражданами Польши. По разным оценкам, на польской территории сегодня находятся более миллиона беженцев с Украины, содержание которых обходится бюджету страны в 1,2 миллиарда долларов ежегодно. Закон о предоставлении временной защиты украинцам действует до 4 марта.

В декабре прошлого года в Киеве на фоне всё более острой нехватки личного состава ВСУ задумались о принудительном возвращении украинцев призывного возраста, ранее сбежавших в Европу. Тех из них, кто уклоняется от постановки на воинский учёт, могут существенно ограничить в правах.