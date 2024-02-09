Киевляне начинают новый "майдан" с требованием вернуть на должность главкома ВСУ Залужного

В Киеве начался митинг с требованием вернуть Залужного

1:24 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Telegram-канал "Говорит большой Львов" сообщил, что в центре Киева началась акция протеста, участники митинга требуют вернуть на должность главкома ВСУ Валерия Залужного.

Фото: picasaweb.google.com by ANT Berezhnyi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"В Киеве на Майдане проводится акция протеста "Верните Залужного", — говорится в публикации.

Очевидцы в комментариях пишут, что на место прибыли сотрудники Национальной полиции и автозаки, но задержаний пока не проводится. Пользователи социальных сетей отмечают также, что новый "майдан" мог организовать экс-президент Украины Пётр Порошенко, на оппозиционные устремления которого в последние месяцы указывают многие украинские СМИ.

Администрация президента Украины Владимира Зеленского 7 февраля сообщила об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. В тот же день Зеленский заявил, что новым главнокомандующим назначен генерал-полковник Александр Сырский, который имеет в войсках репутацию "мясника" по прозвищу "генерал 200". Сырского, который родился во Владимирской области, где до сих пор живут его родители и ближайшие родственники, упрекают в безжалостном отношении к солдатам. Очевидно так же, что украинским националистам может прийтись не по душе русское происхождение нового главкома — его отец служил в Вооружённых силах РФ, а дед погиб в 1941 году в бою с фашистами.