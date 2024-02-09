Telegram-канал "Говорит большой Львов" сообщил, что в центре Киева началась акция протеста, участники митинга требуют вернуть на должность главкома ВСУ Валерия Залужного.
"В Киеве на Майдане проводится акция протеста "Верните Залужного", — говорится в публикации.
Очевидцы в комментариях пишут, что на место прибыли сотрудники Национальной полиции и автозаки, но задержаний пока не проводится. Пользователи социальных сетей отмечают также, что новый "майдан" мог организовать экс-президент Украины Пётр Порошенко, на оппозиционные устремления которого в последние месяцы указывают многие украинские СМИ.
Администрация президента Украины Владимира Зеленского 7 февраля сообщила об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ. В тот же день Зеленский заявил, что новым главнокомандующим назначен генерал-полковник Александр Сырский, который имеет в войсках репутацию "мясника" по прозвищу "генерал 200". Сырского, который родился во Владимирской области, где до сих пор живут его родители и ближайшие родственники, упрекают в безжалостном отношении к солдатам. Очевидно так же, что украинским националистам может прийтись не по душе русское происхождение нового главкома — его отец служил в Вооружённых силах РФ, а дед погиб в 1941 году в бою с фашистами.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.