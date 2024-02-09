В столице Украины улицу имени киевлянина Михаила Булгакова "дерусифицировали" в честь грузина Кикабидзе

Улицу Булгакова в Киеве переименовали в честь Кикабидзе

2:02 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Киевский городской совет сообщил о переименовании улицы писателя, уроженца Киева Михаила Булгакова в улицу грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе.

Фото: commons.wikimedia.org by Vassia Atanassova - Spiritia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Заместитель руководителя городской администрации Киева Владимир Бондаренко заявил, что переименование улицы Булгакова в улицу Кикабидзе стало ещё одним шагом по избавлению от "советского" и "имперского" прошлого украинской столицы. Власти города с завидным усердием "вычищают" с карты древнего русского города всё, что связано с его великой историей, заполняя её свидетельствами сомнительной "самостийности".

По словам Бондаренко, прежние названия якобы "влияют на искажение национального сознания украинцев". Таким образом, последние отсылки к тому, кто на самом деле живёт на Украине, заменяются элементами "новой" истории. Горсовет Киева уведомил также, что переименованы библиотека имени Блока, переулок Яблочкова, улица Белгородская. Нетронутой пока остаётся улица, названная в честь киевлянина Константина Паустовского, ещё в первой половине прошлого века жёстко раскритиковавшего "щирых украинцев", слепо стремящихся к "слащавой самостийности".

"Киевляне сделали из нового "самостийного" правительства мишень для неслыханного количества анекдотов. Особенно веселило киевлян то обстоятельство, что в первые дни петлюровской власти опереточные гайдамаки ходили по Крещатику со стремянками, влезали на них, снимали все русские вывески и вешали вместо них украинские", — писал Паустовский, сам называвший себя малороссом.

Добавим, что за один только 2022 год на Украине изменили около 10 тысяч географических называния, разрушили 145 памятников. Недавно власти Львовской области радостно отчитались, что первыми в стране полностью завершили "декоммунизацию", сравняв с землёй даже все монументы советским воинам, погибшим за освобождение Украины от германских нацистов и их бандеровских прихвостней.