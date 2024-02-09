Объединенная Европа начала революцию в области стоматологии: "серебряные" пломбы опасны

ЕС запретит применение амальгамных пломб в области стоматологии из-за наличия ртути

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С начала 2025 года Европейский союз запретит применение амальгамных пломб, как сообщается в издании Sözcü. Этот запрет будет включен в новые правила, нацеленные на защиту общества и окружающей среды, сообщает EADaily.

Фото: Freepik

По данным источника, амальгамные пломбы содержат ртуть. Эти стоматологические материалы известны как "черные", "серые" или "серебряные" пломбы.

Все члены ЕС, которые согласились на новые правила, направленные на уменьшение использования ртути, уже поддержали этот запрет. Однако есть исключения: если стоматолог считает, что использование амальгамных пломб абсолютно необходимо для лечения пациента, и для стран, которые не успели обновить свои системы здравоохранения.

Им предложено найти альтернативу амальгамным пломбам до 30 июня 2026 года.