"У нас заканчивается техника": посол Украины в США пожаловалась на дефицит вооружений и попросила финансовой помощи

Посол Украины в США Оксана Макарова в эфире Bloomberg TV пожаловалась на острую нехватку ракет и дефицит техники из-за отсутствия финансовой поддержки Запада.

Фото: flickr.com by U.S. Institute of Peace is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic