Посол Украины в США Оксана Макарова в эфире Bloomberg TV пожаловалась на острую нехватку ракет и дефицит техники из-за отсутствия финансовой поддержки Запада.
По словам Макаровой, единственное, чего до сих пор хватает на Украине — это "желающих воевать". В остальном киевский режим испытывает острую нехватку.
"У нас всё ещё хватает желающих воевать, но кончается техника, особенно ракеты и всё остальное", — заявила дипломат.
Следуя привычному тону официального Киева, Макарова принялась жаловаться на отсутствие финансовой поддержки — США не выделяют деньги украинскому режиму уже почти полгода.
"Нужно сделать всё возможное, чтобы Соединённые Штаты поддерживали нас и впредь. Эта поддержка была нужна нам ещё вчера. С октября мы остаёмся без бюджетной помощи, военная помощь также заканчивается", — поставила задачу "партнёрам" посол.
Ранее опубликовал статью, в которой действующие командиры ВСУ, находящиеся на передовой, жаловались на острейшую нехватку "желающих воевать" и деморализацию личного состава. Один из комбатов, пожелавший из соображений личной безопасности остаться анонимным, заявил, что роты в его батальоне укомплектованы людьми лишь на треть, а за последние полгода в качестве пополнения он получил лишь пятерых плохо обученных новобранцев.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.