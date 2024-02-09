"У нас заканчивается техника": посол Украины в США пожаловалась на дефицит вооружений и попросила финансовой помощи

Посол Украины пожаловалась в США на острую нехватку ракет у ВСУ

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Посол Украины в США Оксана Макарова в эфире Bloomberg TV пожаловалась на острую нехватку ракет и дефицит техники из-за отсутствия финансовой поддержки Запада.

Фото: flickr.com by U.S. Institute of Peace is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Макаровой, единственное, чего до сих пор хватает на Украине — это "желающих воевать". В остальном киевский режим испытывает острую нехватку.

"У нас всё ещё хватает желающих воевать, но кончается техника, особенно ракеты и всё остальное", — заявила дипломат.

Следуя привычному тону официального Киева, Макарова принялась жаловаться на отсутствие финансовой поддержки — США не выделяют деньги украинскому режиму уже почти полгода.

"Нужно сделать всё возможное, чтобы Соединённые Штаты поддерживали нас и впредь. Эта поддержка была нужна нам ещё вчера. С октября мы остаёмся без бюджетной помощи, военная помощь также заканчивается", — поставила задачу "партнёрам" посол.

Ранее опубликовал статью, в которой действующие командиры ВСУ, находящиеся на передовой, жаловались на острейшую нехватку "желающих воевать" и деморализацию личного состава. Один из комбатов, пожелавший из соображений личной безопасности остаться анонимным, заявил, что роты в его батальоне укомплектованы людьми лишь на треть, а за последние полгода в качестве пополнения он получил лишь пятерых плохо обученных новобранцев.