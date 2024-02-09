"У нас заканчивается техника": посол Украины в США пожаловалась на дефицит вооружений и попросила финансовой помощи

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Посол Украины пожаловалась в США на острую нехватку ракет у ВСУ

1:22
Мир » Бывший СССР » Украина

Посол Украины в США Оксана Макарова в эфире Bloomberg TV пожаловалась на острую нехватку ракет и дефицит техники из-за отсутствия финансовой поддержки Запада.

Посол Украины пожаловалась в США на острую нехватку ракет у ВСУ
Фото: flickr.com by U.S. Institute of Peace is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По словам Макаровой, единственное, чего до сих пор хватает на Украине — это "желающих воевать". В остальном киевский режим испытывает острую нехватку.

"У нас всё ещё хватает желающих воевать, но кончается техника, особенно ракеты и всё остальное", — заявила дипломат.

Следуя привычному тону официального Киева, Макарова принялась жаловаться на отсутствие финансовой поддержки — США не выделяют деньги украинскому режиму уже почти полгода.

"Нужно сделать всё возможное, чтобы Соединённые Штаты поддерживали нас и впредь. Эта поддержка была нужна нам ещё вчера. С октября мы остаёмся без бюджетной помощи, военная помощь также заканчивается", — поставила задачу "партнёрам" посол.

Ранее опубликовал статью, в которой действующие командиры ВСУ, находящиеся на передовой, жаловались на острейшую нехватку "желающих воевать" и деморализацию личного состава. Один из комбатов, пожелавший из соображений личной безопасности остаться анонимным, заявил, что роты в его батальоне укомплектованы людьми лишь на треть, а за последние полгода в качестве пополнения он получил лишь пятерых плохо обученных новобранцев.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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