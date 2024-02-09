В России насчитали более 16 млн мигрантов: депутат предложил ограничить им выдачу гражданства РФ

Депутат Матвеев заявил о миллионах неучтенных мигрантов в России

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Из-за отсутствия необходимости в получении визы для граждан Средней Азии и легкости процесса регистрации в России, количество мигрантов может значительно превышать официальную цифру в 16 миллионов человек. Эту точку зрения высказал Михаил Матвеев, зампредседатель комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, в беседе с URA. RU.

Фото: мвд.рф

"Существуют различные оценки числа мигрантов, зарегистрировавшихся по прибытии в Россию. По данным МВД РФ на 2022 год, это число достигает около 16 миллионов человек. Однако, следует учитывать, что данная цифра может быть изменчивой из-за переездов граждан туда и обратно. Безвизовый режим с странами Средней Азии означает, что решение о регистрации в миграционных органах зависит от воли самих приезжих. Поэтому фактическое количество иностранных граждан в России может превышать 16 миллионов, возможно, достигая 25 миллионов и даже более," — пояснил Матвеев.

Он отметил, что в прошлом в России наблюдалось резкое снижение числа мигрантов, вызванное неопределенностью в отношениях с соседними странами и мобилизационной обстановкой.

"Был период, длившийся около трех-шести месяцев, когда граждане, особенно мужчины призывного возраста, уезжали обратно в свои родные страны, такие как Душанбе или Андижан в Узбекистане. Однако после успокоения обстановки властей они возвращались," — добавил он.

Матвеев также рассказал о работе над программами учета мигрантов в России, включая разработку "дорожной карты мигранта" и внедрение режима контролируемого пребывания. По его словам, предполагается обеспечить систематическое сбор данных, включая биометрию, место работы и проживания иностранных граждан.

Однако собеседник выразил сомнения в эффективности таких мер при отсутствии визового режима, сравнивая это с попыткой налить воду в ведро с дырами.

Чтобы регулировать миграционные процессы, Матвеев предложил ряд мер: введение визового режима, строгий контроль и обязательное самообеспечение мигрантов и их семей, а также ограничение выдачи гражданства РФ. Он подчеркнул необходимость защиты интересов собственного рабочего класса и предотвращения "паразитирования" со стороны мигрантов на государственной системе.