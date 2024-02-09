подполковник запаса Министерства внутренних дел Иванников: наши специалисты обучились обманывать украинскую ПВ

Подполковник Иванников: атаки России лишили Украину боеприпасов для ЗРК

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Украина столкнулась с недостатком боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) использовали эти боеприпасы для перехвата ложных целей, созданных Российской Федерацией для обмана украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил в беседе с URA. RU военный аналитик, подполковник запаса Министерства внутренних дел Олег Иванников.

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"В Украине имеется дефицит именно боеприпасов для ЗРК. Стоимость этих боеприпасов чрезмерно высока, именно их ВСУ запрашивают. Они используют их для поражения ложных целей, что приводит к значительному излишку расхода. Наши специалисты обучились обманывать украинскую ПВО. ВСУ, по сути, атакуют летящие мишени, исчерпывая ценные западные противоракеты", — отметил Олег Иванников.

Он также подчеркнул, что других боеприпасов в Украине достаточно, по словам эксперта.

"Недостаток боеприпасов для ВСУ не является критическим. Это скорее связано с финансовыми маневрами киевского режима. Европейские страны не желают делиться своими ресурсами бесплатно. Любой командир всегда имеет определенные запасы боеприпасов и вооружений. Недостаток возникает из-за желания командиров ВСУ увеличить количество снарядов для нападения на мирные российские города в два или три раза. Таким образом, увеличение запасов боеприпасов нужно исключительно для террористических актов. Если не будет подготовки к применению, не будет четких целей, будет только возможность стрелять в сторону России. Этого добивается украинская сторона", — пояснил подполковник запаса.

Он утверждает, что поставки в Украину продолжатся.