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подполковник запаса Министерства внутренних дел Иванников: наши специалисты обучились обманывать украинскую ПВ

Подполковник Иванников: атаки России лишили Украину боеприпасов для ЗРК

2:07
Мир

Украина столкнулась с недостатком боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) использовали эти боеприпасы для перехвата ложных целей, созданных Российской Федерацией для обмана украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил в беседе с URA. RU военный аналитик, подполковник запаса Министерства внутренних дел Олег Иванников.

Подполковник Иванников: атаки России лишили Украину боеприпасов для ЗРК
Фото: wikimedia.org by Boevaya mashina is licensed under CC BY-SA 3.0

"В Украине имеется дефицит именно боеприпасов для ЗРК. Стоимость этих боеприпасов чрезмерно высока, именно их ВСУ запрашивают. Они используют их для поражения ложных целей, что приводит к значительному излишку расхода. Наши специалисты обучились обманывать украинскую ПВО. ВСУ, по сути, атакуют летящие мишени, исчерпывая ценные западные противоракеты", — отметил Олег Иванников.

Он также подчеркнул, что других боеприпасов в Украине достаточно, по словам эксперта.

"Недостаток боеприпасов для ВСУ не является критическим. Это скорее связано с финансовыми маневрами киевского режима. Европейские страны не желают делиться своими ресурсами бесплатно. Любой командир всегда имеет определенные запасы боеприпасов и вооружений. Недостаток возникает из-за желания командиров ВСУ увеличить количество снарядов для нападения на мирные российские города в два или три раза. Таким образом, увеличение запасов боеприпасов нужно исключительно для террористических актов. Если не будет подготовки к применению, не будет четких целей, будет только возможность стрелять в сторону России. Этого добивается украинская сторона", — пояснил подполковник запаса.

Он утверждает, что поставки в Украину продолжатся.

"Многие производители вооружения уже составили планы и увеличили производственные мощности для ВСУ. Прекратить это невозможно немедленно по техническим и политическим причинам. Также возможны дополнительные поставки по ранее заключенным контрактам. Ведется работа по перенаправлению поставок вооружений на Ближний Восток, где ожидаются более серьезные события", — подчеркнул специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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