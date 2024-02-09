Украина столкнулась с недостатком боеприпасов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Украинские Вооруженные Силы (ВСУ) использовали эти боеприпасы для перехвата ложных целей, созданных Российской Федерацией для обмана украинской противовоздушной обороны. Об этом сообщил в беседе с URA. RU военный аналитик, подполковник запаса Министерства внутренних дел Олег Иванников.
"В Украине имеется дефицит именно боеприпасов для ЗРК. Стоимость этих боеприпасов чрезмерно высока, именно их ВСУ запрашивают. Они используют их для поражения ложных целей, что приводит к значительному излишку расхода. Наши специалисты обучились обманывать украинскую ПВО. ВСУ, по сути, атакуют летящие мишени, исчерпывая ценные западные противоракеты", — отметил Олег Иванников.
Он также подчеркнул, что других боеприпасов в Украине достаточно, по словам эксперта.
"Недостаток боеприпасов для ВСУ не является критическим. Это скорее связано с финансовыми маневрами киевского режима. Европейские страны не желают делиться своими ресурсами бесплатно. Любой командир всегда имеет определенные запасы боеприпасов и вооружений. Недостаток возникает из-за желания командиров ВСУ увеличить количество снарядов для нападения на мирные российские города в два или три раза. Таким образом, увеличение запасов боеприпасов нужно исключительно для террористических актов. Если не будет подготовки к применению, не будет четких целей, будет только возможность стрелять в сторону России. Этого добивается украинская сторона", — пояснил подполковник запаса.
Он утверждает, что поставки в Украину продолжатся.
"Многие производители вооружения уже составили планы и увеличили производственные мощности для ВСУ. Прекратить это невозможно немедленно по техническим и политическим причинам. Также возможны дополнительные поставки по ранее заключенным контрактам. Ведется работа по перенаправлению поставок вооружений на Ближний Восток, где ожидаются более серьезные события", — подчеркнул специалист.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.