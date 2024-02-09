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Северокорейские хакеры похитили криптовалюты на три миллиарда долларов для создания ядерной бомбы, говорится в докладе ООН

ООН: Хакеры Северной Кореи похитили 3 миллиарда долларов на ядерную бомбу

1:13
Мир

Хакеры Северной Кореи могут быть причастны к шести десяткам кибератак, в ходе которых было похищено криптовалюты на три миллиарда долларов, пишет Reuters со ссылкой на доклад ООН.

ООН: Хакеры Северной Кореи похитили 3 миллиарда долларов на ядерную бомбу
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Издание отмечает, что группа наблюдателей ООН занимается расследованием хакерской деятельности, к которой могут быть причастны киберпреступники, связанные с КНДР. По версии следствия, северокорейские хакеры в течение последних шести лет могли совершить 58 атак на компании, занимающиеся операциями в сфере оборота криптовалюты. В результате был нанесён ущерб на три миллиарда долларов. Эти средства, говорится в публикации, могли быть направлены Пхеньяном на разработку ядерного оружия.

В ООН отмечают, что хакерские группировки, напрямую подчинённые спецслужбам Северной Кореи, продолжают устраивать кибератаки. Особый интерес для руководства КНДР представляют сегодня западные оборонные предприятия. Добавим, что официальный Пхеньян отрицает все обвинения в причастности к любым киберпреступлениям. По данным Reuters, доклад Организации Объединённых Наций, посвящённый этому вопросу, может быть опубликован в течение ближайшего месяца.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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