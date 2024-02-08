Посол Антонов отреагировал на слухи о том, что Карлсон "получил гонорар" за интервью с Путиным

Посол России в США Анатолий Антонов опроверг заявления о гонораре американского журналиста Такера Карлсона, якобы полученного им за интервью с президентом России Владимиром Путиным, назвав их нелепыми и необоснованными.
Дипломат подчеркнул, что последние дни его посольство получает много вопросов о визите Карлсона и даже указаниях, которые он, как заявляют некоторые, получил от Антонова.
Посол задал риторический вопрос о нарушении первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова, и о том, почему может быть разрешено использование этой поправки одним, и запрещено другим.
Он отметил, что в отношении Карлсона весьма оскорбительно звучат обвинения в то, что он является якобы агентом, и получении им гонораров или зарплаты, назвав это бредом и примером двойных стандартов.
"Это такой бред, это такая чепуха. Это такой еще один пример двойных стандартов", — сказал Антонов, которого цитируют РИА Новости.
Ранее журнал Newsweek сообщал о возможном рассмотрении Евросоюзом введения санкций против Карлсона за его интервью с Путиным, ссылаясь на высказывания некоторых депутатов Европарламента. Один из депутатов назвал Карлсона "рупором" Путина и бывшего президента США Дональда Трампа, а также призвал ЕС ввести запрет на поездки Карлсона в страны Евросоюза. В ответ на это, американский миллиардер Илон Маск выразил свое возмущение намерениями Евросоюза ввести санкции против журналиста.
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