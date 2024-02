Секретные хакерские атаки: как российские гении поставили на колени НАТО и Европу

Your browser does not support the audio element.

Российские хакеры из группировок Just Evil (предыдущее название Killnet) и "Анонимус Судан" атаковали крупнейшего провайдера в Польше, сорвав удалённый ремонт НАТОвской техники на Украине.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.