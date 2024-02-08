Секретные хакерские атаки: как российские гении поставили на колени НАТО и Европу

Российские хакеры положили сеть крупнейшего провайдера в Польше

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Российские хакеры из группировок Just Evil (предыдущее название Killnet) и "Анонимус Судан" атаковали крупнейшего провайдера в Польше, сорвав удалённый ремонт НАТОвской техники на Украине.

Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Информация от Mash указывает на серьезные последствия: скорость в сетях провайдера Play упала до 0.3 мегабита в секунду, нарушена логистика поставок западной техники, а также не работают банковские и транспортные карты в Варшаве и других городах.

НАТОвские инженеры не могут проинструктировать украинских военных из-за проблем с доступом, а поставки вооружения приостановлены из-за неработающих карт.