Секретные хакерские атаки: как российские гении поставили на колени НАТО и Европу

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Российские хакеры положили сеть крупнейшего провайдера в Польше

0:40
Мир

Российские хакеры из группировок Just Evil (предыдущее название Killnet) и "Анонимус Судан" атаковали крупнейшего провайдера в Польше, сорвав удалённый ремонт НАТОвской техники на Украине.

Российские хакеры положили сеть крупнейшего провайдера в Польше
Фото: "Hacker with laptop" by Yu. Samoilov is licensed under CC BY 2.0.

Информация от Mash указывает на серьезные последствия: скорость в сетях провайдера Play упала до 0.3 мегабита в секунду, нарушена логистика поставок западной техники, а также не работают банковские и транспортные карты в Варшаве и других городах.

НАТОвские инженеры не могут проинструктировать украинских военных из-за проблем с доступом, а поставки вооружения приостановлены из-за неработающих карт.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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