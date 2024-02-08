Российские хакеры из группировок Just Evil (предыдущее название Killnet) и "Анонимус Судан" атаковали крупнейшего провайдера в Польше, сорвав удалённый ремонт НАТОвской техники на Украине.
Информация от Mash указывает на серьезные последствия: скорость в сетях провайдера Play упала до 0.3 мегабита в секунду, нарушена логистика поставок западной техники, а также не работают банковские и транспортные карты в Варшаве и других городах.
НАТОвские инженеры не могут проинструктировать украинских военных из-за проблем с доступом, а поставки вооружения приостановлены из-за неработающих карт.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.