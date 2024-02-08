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"С ним не общаюсь": Брат нового главкома ВСУ живёт в России и не поддерживает связь с родственником

Брат нового главкома ВСУ живёт в России и не общается с родственником

1:50
Мир » Бывший СССР » Украина

Олег Сырский, брат назначенного 8 февраля главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, живёт в России и не общается с украинской роднёй, сообщает ТАСС.

Брат нового главкома ВСУ живёт в России и не общается с родственником
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Олега Сырского, его брат уехал на Украину "очень давно" и родственники не поддерживают связь друг с другом.

"С ним не общаюсь, даже не знаю, где он. Очень давно он уехал. Он там начал службу и продолжает, у него там семья", — рассказал брат главкома ВСУ представителям агентства.

Вечером в четверг украинские власти официально сообщили об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Немногим позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на эту должность назначен командующий украинскими Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Новый главком родился во Владимирской области. Он провёл детство в РСФСР и переехал с семьёй на Украину в 1980 году. Сырский — выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. В 1996 году продолжил военное образование в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины. С началом так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса служил на должности начштаба АТО.

Как пишет "Военная хроника", в ВСУ Сырский известен как "генерал 200". Такое прозвище он получил после огромных потерь во время обороны Артёмовска, где прославился полным безразличием к личному составу.

По словам Зеленского, кадровые изменения в командовании украинской армией связаны с необходимостью "перезагрузки генералитета" после кровавых неудач ВСУ в ходе летнего "контрнаступления" и критической обстановкой на фронте, сложившейся в первые недели 2024 года.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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