"С ним не общаюсь": Брат нового главкома ВСУ живёт в России и не поддерживает связь с родственником

Олег Сырский, брат назначенного 8 февраля главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, живёт в России и не общается с украинской роднёй, сообщает ТАСС.

