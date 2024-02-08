Зеленский назначил главкомом ВСУ командующего Сухопутными войсками Сырского

Зеленский назвал имя нового главкома ВСУ

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении на должность главкома ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Ранее в четверг из официальных украинских источников стало известно об отставке теперь уже бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Зеленский провёл с ним встречу и предложил "остаться в команде".

Новым главкомом украинской армии станет Александр Сырский, уроженец Владимирской области, который провёл детство в РСФСР и переехал с семьёй на Украину в 1980 году. Сырский — выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. В 1996 году дополнил образование в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины. С началом так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса служил на должности начштаба АТО. В звании генерал-полковника, Сырский с августа 2019 года командует Сухопутными войсками Украины.

Добавим, что ещё до "евромайдана", в 2013 году, Сырский "повышал квалификацию" в Брюсселе, где неоднократно получал консультации от высокопоставленных представителей НАТО.