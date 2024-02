Зеленский назначил главкомом ВСУ командующего Сухопутными войсками Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении на должность главкома ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International