Президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении на должность главкома ВСУ командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.
Ранее в четверг из официальных украинских источников стало известно об отставке теперь уже бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Зеленский провёл с ним встречу и предложил "остаться в команде".
Новым главкомом украинской армии станет Александр Сырский, уроженец Владимирской области, который провёл детство в РСФСР и переехал с семьёй на Украину в 1980 году. Сырский — выпускник Московского высшего общевойскового командного училища. В 1996 году дополнил образование в Академии ВСУ и Национальной академии обороны Украины. С началом так называемой "антитеррористической операции" против жителей Донбасса служил на должности начштаба АТО. В звании генерал-полковника, Сырский с августа 2019 года командует Сухопутными войсками Украины.
Добавим, что ещё до "евромайдана", в 2013 году, Сырский "повышал квалификацию" в Брюсселе, где неоднократно получал консультации от высокопоставленных представителей НАТО.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.