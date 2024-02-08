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Такера Карлсона в США могут официально обвинить в шпионаже из-за интервью с Владимиром Путиным

Newsweek: Такеру Карлсону грозит обвинение в шпионаже за интервью с президентом РФ

1:49
Мир

Американское издание Newsweek сообщает, что журналиста Такера Карлсона могут официально обвинить в США в шпионаже из-за интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

В своём сообщении еженедельник ссылается на мнение юриста Айана Корзина. Специалист в области законодательства США утверждает, что Вашингтон при желании может устроить Карлсону "большие проблемы". Такую возможность даёт неоднозначность формулировок в законе Соединённых Штатов о шпионаже. Согласно его параграфам, гражданам США запрещено делиться с представителями других стран информацией, которая может нанести какой-либо вред американскому государству. Под эту статью можно "притянуть за уши" тот факт, что журналист перед записью интервью мог передать администрации российского президента свои вопросы, или наоборот — помощники Путина поделились с командой Карлсона информацией, оправдывающей действия РФ в специальной военной операции.

"Карлсон может столкнуться с "притянутым за уши" обвинением в шпионаже из-за интервью с Путиным", — поделился мнением Корзина.

Какими бы слабыми ни были позиции обвинения, этот процесс может доставить Карлсону немало неприятностей, связанных с необходимостью защищать свои права и репутацию в суде.

Интервью Карлсона с Путиным в последние несколько дней возглавляет главные тренды мировых СМИ. Оно было записано в Москве и будет выложено в общий доступ в два часа ночи девятого февраля. Коллективный Запад в опасении, что основные тезисы беседы журналиста с президентом могут разрушить общепринятую в европейских и американских СМИ проукраинскую позицию, поспешили обвинить Карслона в попытках оправдать действия России. Сам журналист заявил, что его цель — донести правду до жителей США.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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