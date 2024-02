Блинкен вернулся с пустыми руками: пресс-конференция Нетаньяху раскрывает новые детали

С точки зрения коалиционного правительства Нетаньяху и ХАМАС, война в Газе продолжается, несмотря на усилия промежуточных посредников из Египта, Катара и США. Палестинцы продолжают страдать от боевых действий, несмотря на международные усилия по достижению перемирия. Об этом сообщает EADaily.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.