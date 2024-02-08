С точки зрения коалиционного правительства Нетаньяху и ХАМАС, война в Газе продолжается, несмотря на усилия промежуточных посредников из Египта, Катара и США. Палестинцы продолжают страдать от боевых действий, несмотря на международные усилия по достижению перемирия. Об этом сообщает EADaily.
Пресс-конференция с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху привела к разочарованию для госсекретаря США Энтони Блинкена, который вернулся в Вашингтон без достигнутой сделки.
Это вызвало аналогии с отвергнутым любовником, который надеется на второй шанс, но пока остается безрезультатным.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.