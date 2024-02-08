Financial Times со ссылкой на сотрудников Министерства здравоохранения Великобритании сообщает об уничтожении более шести тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, несмотря на запросы волонтёров передать их Киеву.
В разгар пандемии коронавируса в Великобритании был создан стратегический резерв медицинского оборудования, которое могло быть использовано в отделениях интенсивной терапии при работе с больными с сильными осложнениями на фоне заражения COVID-19. В этот резерв вошли произведённые в спешке аппараты ИВЛ в количестве, превышающем 6,5 тысячи. Устройства не прошли установленную европейским законодательством сертификацию и поэтому не могут быть использованы в обычном режиме. В данный момент их отправляют на утилизацию, которая должна быть закончена в срок до 1 апреля.
В тоже время в медицинских организациях Украины сообщают, что остро нуждаются в подобном оборудовании и готовы принять как минимум две тысячи аппаратов. Великобритания готова передать их безвозмездно, но лишь после определённых юридических процедур. В данный момент британские власти ссылаются на слишком высокие расходы при хранении аппаратов ИВЛ и указывают, что их ни разу не использовали за последние два года.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.