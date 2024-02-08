Великобритания уничтожает медицинские аппараты ИВЛ, игнорируя просьбы передать их на нужды Украины

Британия уничтожает ненужные аппараты ИВЛ, игнорируя запросы Украины

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Financial Times со ссылкой на сотрудников Министерства здравоохранения Великобритании сообщает об уничтожении более шести тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, несмотря на запросы волонтёров передать их Киеву.

Фото: сommons.wikimedia.org by User:MrArifnajafov is licensed under GNU Free Documentation License

В разгар пандемии коронавируса в Великобритании был создан стратегический резерв медицинского оборудования, которое могло быть использовано в отделениях интенсивной терапии при работе с больными с сильными осложнениями на фоне заражения COVID-19. В этот резерв вошли произведённые в спешке аппараты ИВЛ в количестве, превышающем 6,5 тысячи. Устройства не прошли установленную европейским законодательством сертификацию и поэтому не могут быть использованы в обычном режиме. В данный момент их отправляют на утилизацию, которая должна быть закончена в срок до 1 апреля.

В тоже время в медицинских организациях Украины сообщают, что остро нуждаются в подобном оборудовании и готовы принять как минимум две тысячи аппаратов. Великобритания готова передать их безвозмездно, но лишь после определённых юридических процедур. В данный момент британские власти ссылаются на слишком высокие расходы при хранении аппаратов ИВЛ и указывают, что их ни разу не использовали за последние два года.