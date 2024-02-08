Журналист Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны РФ, уверен Дмитрий Песков — такое мнение он высказал в четверг.
На Западе на экс-ведущего Fox News посыпались нападки после того, как он взял интервью у Владимира Путина.
Пресс-секретаря президента РФ спросили о возможной защите Карлсона. Песков ответил, что не видит в этом необходимости.
"Я думаю, что он сам может за себя постоять", — пояснил он.
К тому же "помимо не совсем вменяемых голосов в США" там хватает вполне здравомыслящих людей, добавил представитель Кремля.
Он пообещал, что интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано на президентском сайте на русском и английском языках сразу после того, как выйдет на ресурсах автора. "Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства", — заключил Песков.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.