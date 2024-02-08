Песков прокомментировал необходимость защиты Карлсона после его интервью с Путиным

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Песков: Карлсона защищать не нужно — он может сам постоять за себя

0:55
Мир

Журналист Такер Карлсон не нуждается в защите со стороны РФ, уверен Дмитрий Песков — такое мнение он высказал в четверг.

Песков: Карлсона защищать не нужно — он может сам постоять за себя
Фото: Flickr.com by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

На Западе на экс-ведущего Fox News посыпались нападки после того, как он взял интервью у Владимира Путина.

Пресс-секретаря президента РФ спросили о возможной защите Карлсона. Песков ответил, что не видит в этом необходимости.

"Я думаю, что он сам может за себя постоять", — пояснил он.

К тому же "помимо не совсем вменяемых голосов в США" там хватает вполне здравомыслящих людей, добавил представитель Кремля.

Он пообещал, что интервью Карлсона с Путиным будет опубликовано на президентском сайте на русском и английском языках сразу после того, как выйдет на ресурсах автора. "Для нас важно, чтобы как можно больше людей в мире ознакомились с мировоззрением и с точкой зрения главы российского государства", — заключил Песков.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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