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"Армия истощена": Британское издание Spectator предупреждает о конфликте между ВСУ и простыми украинцами

Spectator: На Украине разгорается гражданский конфликт из-за призыва в ВСУ

2:12
Мир » Бывший СССР » Украина

Украинка Светлана Моренец в своей статье для британского издания Spectator предупреждает о возможности гражданского конфликта между ВСУ и простыми жителями Украины.

Spectator: На Украине разгорается гражданский конфликт из-за призыва в ВСУ
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Моренец пишет, что средний возраст военнослужащего ВСУ составляет сегодня 43 года. До сих пор киевские власти берегли более молодое поколение для будущих времён, когда придёт возможность "восстанавливать страну".

"Но сопротивление России обошлось так дорого и продолжалось так долго, что украинская армия истощена. Что делать дальше — это вопрос, который разделяет не только страну, но и двух её лидеров — президента Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного", — констатирует журналистка.

Проще говоря, украинская армия обескровлена и находится в изнеможении после бесплотных попыток организовать профинансированный коллективным Западом "контрнаступ". И здесь речь идёт уже о существовании самого государства Украина, поскольку Вооружённые силы РФ, наоборот, воодушевлены, а российская экономика, вопреки всем ожиданиям, не только не поставлена на колени, но демонстрирует уверенный рост.

Те из украинцев, добавляет Моренец, что до сих пор жили в тылу и всячески избегали отправки на фронт, по-прежнему рассчитывают, что ВСУ и впредь обойдутся без них. Фронтовики, наоборот, не могут понять, почему нет подкреплений. Всё это приводит к росту напряжения между гражданскими и военнослужащими — и оно, предупреждает журналистка, в случае ухудшения обстановки может перерасти в полноценный конфликт.

Есть и экономический аспект, усугубляющий ситуацию. В то время как США не могут согласовать выделение средств Украине, а Европа, стоящая на грани рецессии и испытывающая серьёзные трудности в экономике, делится деньгами со всё большей неохотой, подготовка украинских новобранцев требует немалых финансовых вливаний. Моренец оценивает их как минимум в 12,5 миллиарда долларов. Откуда взять Киеву в условиях экономического коллапса такие средства — большой вопрос, ответа на который ни Зеленский, ни Залужный, похоже, не видят.

Автор Виталий Рыжков
Виталий Рыжков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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