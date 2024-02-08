Шольц вынес серьёзное предупреждение Киеву: ВСУ останутся без оружия и боеприпасов

Даже несмотря на помощь Запада, Украина может столкнуться с сильной нехваткой оружия и боеприпасов, написал Олаф Шольц в статье для The Wall Street Journal, вышедшей в среду.
Канцлер Германии напомнил о её заслугах в поддержке Украины: "Военная поддержка Германии уступает только американской".
"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьёзной нехваткой оружия и боеприпасов", — предупредил Шольц.
По его словам, часть обязательств ЕС по отношению к Киеву выполнена, другие надо продлить. Делать это всё сложнее из-за неожиданной для европейцев мощи России, но необходимо, чтобы не дать ей победить, заключил политик.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.