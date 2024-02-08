Шольц вынес серьёзное предупреждение Киеву: ВСУ останутся без оружия и боеприпасов

Шольц предрёк Украине серьёзную нехватку оружия и боеприпасов

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Даже несмотря на помощь Запада, Украина может столкнуться с сильной нехваткой оружия и боеприпасов, написал Олаф Шольц в статье для The Wall Street Journal, вышедшей в среду.

Фото: Metodi Popow on X

Канцлер Германии напомнил о её заслугах в поддержке Украины: "Военная поддержка Германии уступает только американской".

"Несмотря на нашу поддержку, Украина вскоре может столкнуться с серьёзной нехваткой оружия и боеприпасов", — предупредил Шольц.

По его словам, часть обязательств ЕС по отношению к Киеву выполнена, другие надо продлить. Делать это всё сложнее из-за неожиданной для европейцев мощи России, но необходимо, чтобы не дать ей победить, заключил политик.