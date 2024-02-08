Арсеналы ЕС опустошены поставками на Украину, и дать ей больше боеприпасов невозможно, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в среду в Киеве.
"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки", — посетовал он в эфире украинского телеканала "Рада".
Он с сожалением констатировал, что возможности европейской военной промышленности ограничены. Всё, что производится, сразу отправляется на Украину.
"Наши вооружённые силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши", — пояснил Боррель.
Европейские арсеналы, в свою очередь, уже опустошены, чтобы удовлетворить потребности ВСУ, добавил он.
Дипломат обещал, что взятые ЕС обязательства дать Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту будут выполнены до конца года. Ранее о том же сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.