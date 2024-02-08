У Евросоюза нет "волшебной палочки" для военной помощи Украине — самим мало, заявил Боррель

Боррель предупредил Украину о невозможности дать ей больше снарядов

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Арсеналы ЕС опустошены поставками на Украину, и дать ей больше боеприпасов невозможно, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в среду в Киеве.

Фото: European Parliament

"Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки", — посетовал он в эфире украинского телеканала "Рада".

Он с сожалением констатировал, что возможности европейской военной промышленности ограничены. Всё, что производится, сразу отправляется на Украину.

"Наши вооружённые силы задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши", — пояснил Боррель.

Европейские арсеналы, в свою очередь, уже опустошены, чтобы удовлетворить потребности ВСУ, добавил он.

Дипломат обещал, что взятые ЕС обязательства дать Киеву миллион артиллерийских снарядов к марту будут выполнены до конца года. Ранее о том же сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.