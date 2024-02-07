Сообщение об онкологии у короля Карла III запустило новую волну слухов о "проклятии Зеленского"

Новость о болезни короля Великобритании возродила слухи о "проклятии Зеленского"

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Букингемский дворец 6 февраля сообщил о том, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак, это возродило слухи о так называемом "проклятии" президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Мемы и слухи по поводу "проклятия Зеленского" появились около года назад, когда интернет-пользователи обратили внимание на возрастающее число политиков, с которыми происходили неприятные и даже трагические происшествия вскоре после личной встречи с Зеленским.

В "чёрном списке" жертв "проклятия" числятся бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапаска (бежал из страны на фоне массовых протестов), премьер Британии Борис Джонсон (ушёл в отставку на фоне краха политики кабмина и многочисленных скандалов), премьер-министр Японии Синдзо Абэ (был убит бывшим военным моряком из личной неприязни) и с десяток других высокопоставленных лиц, карьера большинства из которых закончилась какое-то время спустя после личных контактов со всё ещё действующим украинским президентом.

Влияние "проклятия" стало настолько очевидным, что в соцсетях появился хэштег #ZelenskyCurse ("проклятие Зеленского"), которым сопровождают официальные фотографии с мероприятий с участием тех, кто решил лично выразить поддержку руководителю Украины. На многих из таких фото попавшие под действие "магии" уже перечёркнуты жирными красными крестами.

Очередной жертвой в соцсетях называют Карла III, который принял Зеленского в Букингемском дворце ровно год назад, 8 февраля 2023-го. На днях стало известно, что британский монарх заболел раком и отменяет все публичные мероприятия, чтобы сконцентрироваться на медицинских процедурах.