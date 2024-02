Сообщение об онкологии у короля Карла III запустило новую волну слухов о "проклятии Зеленского"

Букингемский дворец 6 февраля сообщил о том, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак, это возродило слухи о так называемом "проклятии" президента Украины Владимира Зеленского.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International