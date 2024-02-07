Daily Mail: Латвия возвращает обязательную службу в армии по призыву для "сдерживания России"

Daily Mail: Латвия возвращает призыв в армию, чтобы "сдержать Россию"

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Прибалтика

Британская газета Daily Mail сообщает, что власти Латвии возвращают обязательный призыв на армейскую службу для "сдерживания России".

Фото: flickr.com by Saeima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Издание ссылается на информацию, полученную от министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша.

"Мы вновь ввели призыв, чтобы увеличить численность нашего активного армейского резерва", — приводит газета слова главы латвийского внешнеполитического ведомства.

Кариньш сообщил, что воинская повинность будет распространяться на всех граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет, даже если они постоянно живут за границей. Таким образом страна надеется получить 61 тысячу "боеспособных военнослужащих", которых распределят между действующими и резервными подразделениями. Такое решение, добавляет издание, вызвано стремлением НАТО "сдержать Россию" от вторжения в Европу.

Британские эксперты прогнозируют, что на такой же шаг в скором времени должно будет пойти и Соединённое Королевство, власти которого осознают необходимость подготовки армии для "отражения агрессии со стороны Путина".