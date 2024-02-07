Daily Mail: Латвия возвращает обязательную службу в армии по призыву для "сдерживания России"

Британская газета Daily Mail сообщает, что власти Латвии возвращают обязательный призыв на армейскую службу для "сдерживания России".
Издание ссылается на информацию, полученную от министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша.
"Мы вновь ввели призыв, чтобы увеличить численность нашего активного армейского резерва", — приводит газета слова главы латвийского внешнеполитического ведомства.
Кариньш сообщил, что воинская повинность будет распространяться на всех граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет, даже если они постоянно живут за границей. Таким образом страна надеется получить 61 тысячу "боеспособных военнослужащих", которых распределят между действующими и резервными подразделениями. Такое решение, добавляет издание, вызвано стремлением НАТО "сдержать Россию" от вторжения в Европу.
Британские эксперты прогнозируют, что на такой же шаг в скором времени должно будет пойти и Соединённое Королевство, власти которого осознают необходимость подготовки армии для "отражения агрессии со стороны Путина".
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