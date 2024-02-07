На немецком телевидении признали, что Крым всегда был российским, а Украина — "уже разделённая страна"

Немецкий национальный канал заявил, что Крым "всегда был российским"

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Ведущая германского национального канала Das Erste напомнила зрителям, что западные регионы Украины всегда были ориентированы на Европу, в то время как восточная часть страны, границы которой сформировались лишь во времена СССР, традиционно оставалась пророссийской.

Фото: https://t.me/krimski

"Русскоязычные восточные регионы, где находятся залежи природных ресурсов и предприятия тяжёлой промышленности, всегда ориентировались на Россию. Крым всегда был российским, но бывший "хозяин" Кремля Хрущев когда-то подарил его Украине", — прозвучало в эфире Das Erste.

Журналисты назвали крымчан "разъярёнными этническими русскими", которые агрессивно настроены по отношению к сторонникам так называемого "майдана", ставшего по сути антиконституционным государственным переворотом на Украине.

"Жителями Крыма движет страх потерять свой автономный статус, быть изгнанными или украинизированными новыми властями в Киеве", — подытожила ведущая.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Крым большую часть истории принадлежал России и Киеву вряд ли удастся когда-либо вернуть его под свой контроль. С этими словами позже согласился вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак, который сказал, что позиция Варшавы "не должна резонировать с линией украинской дипломатии".