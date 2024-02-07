Ведущая германского национального канала Das Erste напомнила зрителям, что западные регионы Украины всегда были ориентированы на Европу, в то время как восточная часть страны, границы которой сформировались лишь во времена СССР, традиционно оставалась пророссийской.
"Русскоязычные восточные регионы, где находятся залежи природных ресурсов и предприятия тяжёлой промышленности, всегда ориентировались на Россию. Крым всегда был российским, но бывший "хозяин" Кремля Хрущев когда-то подарил его Украине", — прозвучало в эфире Das Erste.
Журналисты назвали крымчан "разъярёнными этническими русскими", которые агрессивно настроены по отношению к сторонникам так называемого "майдана", ставшего по сути антиконституционным государственным переворотом на Украине.
"Жителями Крыма движет страх потерять свой автономный статус, быть изгнанными или украинизированными новыми властями в Киеве", — подытожила ведущая.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Крым большую часть истории принадлежал России и Киеву вряд ли удастся когда-либо вернуть его под свой контроль. С этими словами позже согласился вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак, который сказал, что позиция Варшавы "не должна резонировать с линией украинской дипломатии".
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