Европа боится ещё неопубликованного интервью с Путиным и грозит ввести санкции против Такера Карлсона

Евросоюз может ввести санкции против Такера Карлсона

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Депутаты Европарламента обсуждают возможность введения санкций против журналиста Такера Карлсона из-за его интервью с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации издания Newsweek, полученной от источников в Европейском парламенте, депутаты ЕС взволнованы ещё не опубликованным интервью Карлсона с Путиным и уже готовят карательные меры в отношении журналиста, посмевшего сделать нечто, отличное от официальной позиции коллективного Запада. В частности, экс-глава бельгийского кабмина, а ныне евродепутат Ги Верхофстадт предупредил, что Евросоюз может войти в конфликт с Карлсоном и запретить ему въезд на территорию ЕС.

Коллега Верхофстадта Урмас Паэт, представляющий откровенно русофобскую Эстонию, назвал Такера "ненастоящим журналистом", поскольку тот якобы симпатизирует российским властям и открыто критикует Украину. Депутат также готов обрушить на голову Карлсона страшную кару — ввести личные санкции и закрыть границы Евросоюза.

"За такую пропаганду преступного режима можно попасть в санкционный список. Касается это, в первую очередь, запрета на въезд в страны ЕС", — сказал Паэт.

Удивителен тот факт, что евродепутаты угрожают Карлсону из-за интервью, которое ещё никто не видел. На данный момент журналист опубликовал лишь видеоролик, анонсирующий беседу с российским лидером. Стоя на крыше на фоне огней ночной Москвы, Такер Карлсон объявил, что запишет интервью с Путиным, чтобы донести до американцев правдивую информацию о конфликте между Россией и Украиной.