Американцы негодуют из-за интервью журналиста Карлсона с Путиным: пресса США кипит от ярости

"Эксперты вскипели от ярости": в США дали оценку интервью Карлсона с Путиным

1:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский журналист Майкл Трейси заявил, что эксперты в США "вскипели от ярости", узнав об интервью Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В своей статье для Newsweek Трейси сообщил, что известие о поездке Карлсона в Москву и записанном им интервью с российским лидером вызвало бурю критики в американских СМИ. Причина, указал журналист, кроется в непрофессионализме тех, кто предпочитал заниматься информационными спекуляциями в фарватере повестки, диктуемой Белым домом.

"Это парадоксально, но многие их них вскипят от ярости из-за того, что журналист, наконец, сделал что-то отличное от их бесполезных спекуляций", — написал Трейси.

По словам репортёра, отсутствие прежних контактов между США и Россией сегодня должно компенсироваться стремлением всех уважающих себя журналистов поговорить с Путиным, чтобы узнать его точку зрения и рассказать о ней. Попытки некоторые высокопоставленных лиц в Вашингтоне обвинить Карлсона в госизмене Трейси назвал "затасканной клеветой".

"Предположение, что Карлсона нужно обвинить в государственной измене просто потому, что они приехал в Россию взять интервью у Путина — самая затасканная клевета", — заявил репортёр.

Анонсированное Карлсоном интервью с Путиным по праву можно назвать одним из самых громких мировых событий этой недели. Всего за несколько часов видеообращение журналиста, записанное на одной из московских крыш, набрало полтора десятка миллионов просмотров. Карлсон сказал, что побеседует с президентом России, чтобы рассказать правду жителям США, которые "абсолютно не в курсе того, что происходит в РФ и на Украине".