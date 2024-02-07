В США забили тревогу из-за хаоса на Украине

Риттер: из-за провалов ВСУ на Украине начался военно-политический кризис

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что на Украине из-за провалов боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий начался военно-политический кризис. Как указал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, из-за того, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии на разных направлениях, они переживают крах на фронте.

Фото: newsweek.com

"Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер", — поясняет Риттер.

Таким образом, подчёркивает бывший американский разведчик, именно потеря территорий, неудачные операции, а также неспособность противостоять российским войскам, и стали для украинского лидера Владимира Зеленского причиной уволить генерала, который отказался уйти в отставку.