Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что на Украине из-за провалов боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий начался военно-политический кризис. Как указал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, из-за того, что украинские войска не могут остановить продвижение российской армии на разных направлениях, они переживают крах на фронте.
"Мы наблюдаем военный коллапс, который порождает политический кризис внутри Украины, и этот кризис носит военно-гражданский характер", — поясняет Риттер.
Таким образом, подчёркивает бывший американский разведчик, именно потеря территорий, неудачные операции, а также неспособность противостоять российским войскам, и стали для украинского лидера Владимира Зеленского причиной уволить генерала, который отказался уйти в отставку.
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