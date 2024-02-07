ВСУ управляют БПЛА при помощи терминалов Starlink

Пушилин: ВСУ управляют БПЛА, атакующими ДНР, через терминалы Starlink

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Глава Донецкой Народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что украинские формирования управляют беспилотными летательными аппаратами через терминалы Starlink. Тем не менее, по его словам, российские специалисты уже научились этому противодействовать.

Фото: https://vestnickprimanich.ru/obrashhenie-glavy-doneckoj-narodnoj-respubliki-denisa-pushilina/

"Мы сейчас можем говорить о том, что противник стал использовать гораздо больше беспилотных летательных аппаратов, причем, увы, противник выбирает не военные цели", — указал глава республики в эфире телеканала "Россия 24".

В то же время, подчёркивает Пушилин, власти ДНР регулярно фиксируют обострение ситуации с украинскими обстрелами территории республики, которые случаются всё чаще на фоне российских успехов на фронте.