Министр: Польша подняла истребители из-за с воздушной тревоги на Украине

Польша подняла авиацию из-за ударов по Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о поднятии республикой истребителей в связи с воздушной тревогой на Украине.

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"С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклично и всё чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши", — объяснил министр в эфире Radio Zet.

При этом он подчеркнул, что данный алгоритм действий одинаков: в воздух поднимают самолёты F-16, а также приводят в состояние боевой готовности системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Как указали в оперативном командовании Вооружённых сил Польши, по состоянию на утро среды, 7 февраля, "наблюдается интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по территории Украины".

Напомним, что утром 7 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Местные власти информировали о взрывах и пожарах в Киеве, Львовской, Николаевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черкасской и Харьковской областях.