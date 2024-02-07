В Генштабе России заявили, что ВСУ иногда не понимают, чем их атакую российские войска

Замначальника Генштаба Трушин: ВСУ не всегда понимают, чем их атакуют ВС РФ

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Заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Трушин заявил, что боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) не всегда понимают, чем их атакуют российские формирования. По его словам, в связи с этим организовать эффективное противодействие противнику не удаётся.

Фото: mon.gov.pl by Ministerstwo Obrony Narodowej is licensed under Important notice

"В ходе СВО в ряде случаев была достигнута "технологическая внезапность" — состояние, когда противник просто не понимает, какими средствами он поражается, по каким техническим принципам работает наше оружие", — поясняет председатель Военно-научного комитета Вооружённых сил России.

Всё это, в свою очередь, препятствует боевикам ВСУ в организации эффективной контратаки, заключил генерал-лейтенант.