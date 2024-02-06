Министр обороны Норвегии, Бьорн Арильд Грам, призвал своих соотечественников быть готовыми к возможному конфликту с Россией, даже после завершения вторжения Москвы на Украину. Об этом сообщает EADaily.
Он отметил, что Россия может принять меры в ответ на возможное членство Финляндии и Швеции в НАТО. Грам также подчеркнул необходимость увеличения инвестиций в национальную оборону и поделился мнением, что демократические изменения в России подавлены, и "новая Россия" останется долгое время.
Его высказывания пришли на фоне предположений других европейских лидеров, таких как министр обороны Германии и директор Бюро национальной безопасности Польши, о возможном нападении России на страны НАТО в ближайшие годы.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.