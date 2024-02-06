В ЕС решили присоединить украинскую армию и военную промышленность к своей

Фон дер Ляйен заявила о намерении сделать украинский ВПК частью европейского

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Армия и военная промышленность Украины должны стать частью военных возможностей ЕС, заявила Урсула фон дер Ляйен во вторник на сессии Европарламента в Страсбурге.

Фото: Ursula von der Leyen on X

"Глядя в будущее, мы должны рассматривать украинские вооруженные силы как часть наших военных возможностей, мы должны думать об украинской промышленности как о части нашей собственной военной промышленности", — уверена председатель Еврокомиссии.

В своём выступлении политик затронула также гарантии безопасности Украине со стороны Евросоюза, о чём в этот же день отправился в Киев договариваться глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Ранее фон дер Ляйен пообещала выполнить обязательства ЕС по поставкам миллиона боеприпасов, обещанных Киеву к марту, до конца года, а также анонсировала начало финансирования Украины из выделенных ей 50 миллиардов евро.