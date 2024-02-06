Австрийский полковник Маркус Райснер в интервью немецкому информационно-новостному телеканалу NTV заявил о продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции на Украине.
Он подчеркнул, что боевикам Вооружённых сил Украины, в свою очередь, не удаётся остановить атаки противника. В том числе, речь идёт "как минимум о девяти участках фронта".
"Продвигаются вперёд по нескольким направлениям. Речь идёт как минимум о девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска Харьковской области и Авдеевки под Донецком", — уточнил австрийский военнослужащий.
В заключение он обратил внимание, что, благодаря напористым атакам российской армии, украинские формирования не справляются с ментальным и физическим давлением. Именно вследствие этого они вынуждены отступать.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.