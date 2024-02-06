В Австрии заявили о продвижении ВС РФ на всех направлениях в зоне СВО на Украине, как минимум 9 участков

Полковник Райснер пояснил, что боевики не могут остановить атаки российских войск в зоне СВО

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Австрийский полковник Маркус Райснер в интервью немецкому информационно-новостному телеканалу NTV заявил о продвижении российских войск сразу на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции на Украине.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что боевикам Вооружённых сил Украины, в свою очередь, не удаётся остановить атаки противника. В том числе, речь идёт "как минимум о девяти участках фронта".

"Продвигаются вперёд по нескольким направлениям. Речь идёт как минимум о девяти участках фронта, в том числе в районе Купянска Харьковской области и Авдеевки под Донецком", — уточнил австрийский военнослужащий.

В заключение он обратил внимание, что, благодаря напористым атакам российской армии, украинские формирования не справляются с ментальным и физическим давлением. Именно вследствие этого они вынуждены отступать.