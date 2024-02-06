Стала известна позиция Залужного

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Залужный разделяет нацистскую идеологию

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный бережёт неонацистов и не посылает их в бой. Речь в данном случае идёт о боевиках "Азова"* и "Кракена". Ведь именно солдат этих батальонов Залужный не посылает их на передовую.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

"Я не хочу представлять Залужного каким-то военным гением или добросердечным человеком. Он вовсе не отличный парень — он подонок. Он придерживается неонацистской идеологии", — указывает эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

При этом, в контексте противостояния Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, бывший аналитик ведомства считает, что сместить последнего с должности легальными методами невозможно. Ведь, по сути, отменив выборы, лидер киевского режима фактически объявил себя "королём".

Но и в случае с Залужным иллюзий также строить не стоит, продолжает Джонсон. Ведь вместо военных вышеуказанных батальонов главком ВСУ предпочитает отправлять на фронт в качестве "пушечного мяса" мужчин в возрасте.

*Террористическая организация, запрещенная в России