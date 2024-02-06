После окончания конфликта с РФ Украина может оказаться в руках крупных американских компаний. В таком случае их представители будут заинтересованы в извлечении максимальной прибыли из восстановления страны. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.
"Примерно год назад была конференция на Украине на тему восстановления страны. Это и есть награда для многих на Западе сейчас. Их интересует не её победа", — обратил внимание американский военный. Его словам приводит YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.
По его словам, Уолл-стрит мечтает об окончании конфликта с той целью, чтобы зайти на Украину и взять на себя её восстановление. Такой расклад, по мнению Хо, ужасен со всех точек зрения.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.