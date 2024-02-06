В США рассказали о неожиданной угрозе Украине

Экс-морпех США Хо: крупные американские корпорации завладеют Украиной

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

После окончания конфликта с РФ Украина может оказаться в руках крупных американских компаний. В таком случае их представители будут заинтересованы в извлечении максимальной прибыли из восстановления страны. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

Фото: flickr.com by MC3 Jonathan Jiang is licensed under Public domain

"Примерно год назад была конференция на Украине на тему восстановления страны. Это и есть награда для многих на Западе сейчас. Их интересует не её победа", — обратил внимание американский военный. Его словам приводит YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, Уолл-стрит мечтает об окончании конфликта с той целью, чтобы зайти на Украину и взять на себя её восстановление. Такой расклад, по мнению Хо, ужасен со всех точек зрения.