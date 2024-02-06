В ВСУ проводят аудит действий за последние два года

Подоляк: на Украине проводят аудит действий ВСУ за два года

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что в настоящее время проводится аудит действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) за последние два года.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International

Как уточнил Подоляк в эфире телемарафона, вероятно, вскоре можно будет говорить о кадровых перестановках на Украине.

"Мы сможем об этом говорить [кадровых перестановках. — ред.], когда президент примет соответствующие решения… И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит", — отметил советник главы офиса украинского лидера. Его цитирует украинское издание New Voice.

При этом он также отметил "новую ситуацию" в конфликте и "определённую стагнацию".