Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что в настоящее время проводится аудит действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) за последние два года.
Как уточнил Подоляк в эфире телемарафона, вероятно, вскоре можно будет говорить о кадровых перестановках на Украине.
"Мы сможем об этом говорить [кадровых перестановках. — ред.], когда президент примет соответствующие решения… И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит", — отметил советник главы офиса украинского лидера. Его цитирует украинское издание New Voice.
При этом он также отметил "новую ситуацию" в конфликте и "определённую стагнацию".
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.