В ВСУ проводят аудит действий за последние два года

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что в настоящее время проводится аудит действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) за последние два года.

Фото: president.gov.ua by Office of the President of Ukraine is licensed under Attribution 4.0 International