Запад даёт Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть

Pais: Запад даёт Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть

1:08 Your browser does not support the audio element. Мир

В последнее время западные страны всё чаще дают понять Украине, что западные страны, скорее всего, не удастся вернуть. Как пишет испанская газета Pais, всё чаще как в США, так и в Европе указывают на необходимость гарантий безопасности для Киева.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"В Вашингтоне и Европе всё чаще предупреждают, что необходимо гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на принятие того факта, что Россия займёт часть страны", — говорится в сообщении.

Таким образом, обращают внимание авторы материала, чем дольше затягивается украинский конфликт, тем западным союзникам Украины сложнее договориться о предоставлении ей помощи. Так, разногласия между республиканцами и демократами в вопросе продолжения оказания Киеву военной помощи наблюдаются в США. Также изменения произошли и в риторике американского лидера Джо Байдена.

Так, если прежде он говорил о том, что Вашингтон продолжил оказывать Киеву поддержку столько, "сколько потребуется", то в декабре 2023 года заявлял, что США продолжат поставлять Украине вооружение "пока это возможно".