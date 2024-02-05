Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постпред Эстонии: НАТО не отдаст Украине все боеприпасы
Politico: дипломатам РФ могут ограничить передвижение по Евросоюзу
Представитель Управления Росреестра назвала изменения в сфере недвижимости
Тайные коды стюардов: как экипаж обозначает пассажиров в полёте
Что нужно знать о восковой эпиляции
Врачи ответили, что не стоит пить кефир на ночь
Ученые назвали возможную причину возникновения проблем со сном у многих людей
Доцент Работягов назвал искусственные куриные яйца суррогатом
Капкейки с бананом — простой и вкусный десерт
Запад даёт Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть

Pais: Запад даёт Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть

1:08
Мир

В последнее время западные страны всё чаще дают понять Украине, что западные страны, скорее всего, не удастся вернуть. Как пишет испанская газета Pais, всё чаще как в США, так и в Европе указывают на необходимость гарантий безопасности для Киева.

Pais: Запад даёт Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть
Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"В Вашингтоне и Европе всё чаще предупреждают, что необходимо гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на принятие того факта, что Россия займёт часть страны", — говорится в сообщении.

Таким образом, обращают внимание авторы материала, чем дольше затягивается украинский конфликт, тем западным союзникам Украины сложнее договориться о предоставлении ей помощи. Так, разногласия между республиканцами и демократами в вопросе продолжения оказания Киеву военной помощи наблюдаются в США. Также изменения произошли и в риторике американского лидера Джо Байдена.

Так, если прежде он говорил о том, что Вашингтон продолжил оказывать Киеву поддержку столько, "сколько потребуется", то в декабре 2023 года заявлял, что США продолжат поставлять Украине вооружение "пока это возможно".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
За убийство российских граждан в Ил-76 будет наказана Польша Любовь Степушова Выступит ли Польша против РФ вместо обескровленной и обворованной Украины Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Последние материалы
Врачи ответили, что не стоит пить кефир на ночь
Ученые назвали возможную причину возникновения проблем со сном у многих людей
Доцент Работягов назвал искусственные куриные яйца суррогатом
Капкейки с бананом — простой и вкусный десерт
Обработка семян лука перед посадкой обеспечит высокую всхожесть
Экономист Ордов обосновал отсутствие для Европы альтернативы торговли с РФ
Автоэксперты: названо лучшее время для покупки автомобиля
Игрок "Зенита" Коваленко признался, что на первых тренировках клуба он "умирал"
Pais: Запад даёт Украине понять, что утраченные территории, вероятно, не вернуть
Следователь-криминалист рассказал, как правоохранительные органы справляются с новыми видами преступлений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников