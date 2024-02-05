В последнее время западные страны всё чаще дают понять Украине, что западные страны, скорее всего, не удастся вернуть. Как пишет испанская газета Pais, всё чаще как в США, так и в Европе указывают на необходимость гарантий безопасности для Киева.
"В Вашингтоне и Европе всё чаще предупреждают, что необходимо гарантировать безопасность Украины в долгосрочной перспективе, но в обмен на принятие того факта, что Россия займёт часть страны", — говорится в сообщении.
Таким образом, обращают внимание авторы материала, чем дольше затягивается украинский конфликт, тем западным союзникам Украины сложнее договориться о предоставлении ей помощи. Так, разногласия между республиканцами и демократами в вопросе продолжения оказания Киеву военной помощи наблюдаются в США. Также изменения произошли и в риторике американского лидера Джо Байдена.
Так, если прежде он говорил о том, что Вашингтон продолжил оказывать Киеву поддержку столько, "сколько потребуется", то в декабре 2023 года заявлял, что США продолжат поставлять Украине вооружение "пока это возможно".
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.