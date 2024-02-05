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Украинский командующий сообщил о предстоящих боевых успехах благодаря ракетам дальностью до 500 км

Генерал Наев: вместе с F-16 ВСУ получат ракеты дальностью до 500 км

0:58
Мир

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) заявили, что украинская армия в рамках военной помощи получит истребители F-16 вместе с ракетами дальностью до 500 километров. Об этом рассказал командующий объединёнными силами ВСУ Сергей Наев.

Генерал Наев: вместе с F-16 ВСУ получат ракеты дальностью до 500 км
Фото: w-dog.ru

"В дальнейших пакетах военной помощи Украина ждет самолёты F-16 и ракеты с дальностью поражения целей в 300-500 километров, что позволит силам обороны Украины добиться ещё больших успехов на поле боя", — пояснил украинский командующий. Его цитирует агентство УНИАН.

Тем не менее, неизвестно, о каких именно ракетах идёт речь. Ведь военные самолёты F-16 — это универсальная платформа для широкого спектра вооружений. Оттого они и столь популярны.

Однако обозреватели предполагают, что речь может идти о крылатх ракетах "воздух-поверхность" типа AGM-158 JASSM, а не "воздух-воздух".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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