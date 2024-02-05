В Польше отказались от заявлений о принадлежности Крыма к России

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Дуда: слова о российском статусе Крыма были сказаны в расслабленной беседе

Мир

Президент Польши Анджей Дуда вновь отказался от своих слов об исторической принадлежности Крыма РФ. Он пояснил, что эти заявления были сказаны "во время расслабленной беседы".

Дуда: слова о российском статусе Крыма были сказаны в расслабленной беседе
Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

"Если речь идёт о моём пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряжённая беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьезные", — обращает внимание польский лидер.

По его мнению, полуостров следует вернуть Украине. Ведь, если речь заходит о позиции Польши "в отношении российской агрессии на Украине", то следует учитывать возвращение верховенства международного права, то есть, "возвращение Украине её международно-признанных границ".

Как прежде заявлял Дуда в эфире программы Kanal Zero, Крым исторически принадлежал России. В то же время, президент Польши добавлял, что не знает, удастся ли Украине вернуть его под свой контроль.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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