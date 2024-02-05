Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) истратили все свои как финансовые, так и мобилизационные ресурсы для ведения боевых действий. По её словам, именно поэтому теперь Украины переходит в жёсткую оборону.
"По замыслу [президента Украины Владимира - ред.] Зеленского фронт должен застыть, а на первый план должны выйти дальнобойные средства поражения. Задача противника, чтобы США и ЕС за пару лет нарастили выпуск дальнобойной артиллерии, дронов и ракет для уничтожения наших оборонительных сооружений, ближнего и среднего тыла", — указала она, подчеркнув, что сейчас у украинской армии нет для этого необходимых ресурсов.
Однако "одышки" киевскому режиму давать нельзя, уверена сенатор. Ковитиди выразила мнение, что план ВСУ "залечь и затаиться" станет точном таким же провальным, каким явилось и хвалёное летнее контрнаступление. Таким образом, Зеленский не собирается выигрывать войну, а лишь тянет время, используя военное положение и продлевая себе полномочия украинского лидера.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.