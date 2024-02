Сенатор от Крыма раскрыла план по уничтожению переданных ВСУ F-16

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) истратили все свои как финансовые, так и мобилизационные ресурсы для ведения боевых действий. По её словам, именно поэтому теперь Украины переходит в жёсткую оборону.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.