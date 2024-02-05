Сенатор от Крыма раскрыла план по уничтожению переданных ВСУ F-16

Сенатор Ковитиди: РФ жёстко ответит ВСУ на использование F-16

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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) истратили все свои как финансовые, так и мобилизационные ресурсы для ведения боевых действий. По её словам, именно поэтому теперь Украины переходит в жёсткую оборону.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

"По замыслу [президента Украины Владимира - ред.] Зеленского фронт должен застыть, а на первый план должны выйти дальнобойные средства поражения. Задача противника, чтобы США и ЕС за пару лет нарастили выпуск дальнобойной артиллерии, дронов и ракет для уничтожения наших оборонительных сооружений, ближнего и среднего тыла", — указала она, подчеркнув, что сейчас у украинской армии нет для этого необходимых ресурсов.

Однако "одышки" киевскому режиму давать нельзя, уверена сенатор. Ковитиди выразила мнение, что план ВСУ "залечь и затаиться" станет точном таким же провальным, каким явилось и хвалёное летнее контрнаступление. Таким образом, Зеленский не собирается выигрывать войну, а лишь тянет время, используя военное положение и продлевая себе полномочия украинского лидера.