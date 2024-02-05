Споры по фонду помощи Киеву могут повлиять на поставки оружия

FT: поставки Украине оружия могут задержаться из-за позиции ФРГ

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Противники пересмотра работы Европейского фонда мира могут затормозить поставку Киеву военной помощи. Как пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники, постановление в отношении действующих бюджетных мер вынес Конституционный суд Германии. Теперь его представители требуют учитывать стоимость военной поддержки Киева в доле фонда.

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Отмечается, что в настоящее время Европейский фонд мира нуждается в дополнительных вложениях. Однако из-за споров, которые ведут государства, финансирование фонда на €5 млрд задерживается. В то же время, в Брюсселе рассчитывают на то, чтобы сначала было заплачено, а после — получено возмещение. При этом одни из крупнейших вкладчиков Европейского фонда заявляют, что небольшие государства — такие, как страны Балтии, получили от фонда компенсацию за отправку Украине устаревшего оружия.

Напомним, что Европейский фонд мира, объём которого составляет €12 млрд, был сформирован ещё в 2021 году. Его создали для военного финансирования стран, чтобы предотвратить военные конфликты.