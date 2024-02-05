Противники пересмотра работы Европейского фонда мира могут затормозить поставку Киеву военной помощи. Как пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на свои источники, постановление в отношении действующих бюджетных мер вынес Конституционный суд Германии. Теперь его представители требуют учитывать стоимость военной поддержки Киева в доле фонда.
Отмечается, что в настоящее время Европейский фонд мира нуждается в дополнительных вложениях. Однако из-за споров, которые ведут государства, финансирование фонда на €5 млрд задерживается. В то же время, в Брюсселе рассчитывают на то, чтобы сначала было заплачено, а после — получено возмещение. При этом одни из крупнейших вкладчиков Европейского фонда заявляют, что небольшие государства — такие, как страны Балтии, получили от фонда компенсацию за отправку Украине устаревшего оружия.
Напомним, что Европейский фонд мира, объём которого составляет €12 млрд, был сформирован ещё в 2021 году. Его создали для военного финансирования стран, чтобы предотвратить военные конфликты.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.