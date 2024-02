В ВСУ рассказали о потерях в батальоне

Украинский военнопленный Фёдор Дыбиц рассказал о потерях в своём батальоне. По его словам, его подразделение потеряло 70% военных всего за две недели.

