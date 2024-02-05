В ВСУ рассказали о потерях в батальоне

Боевик ВСУ поделился историей, как его батальон потерял 70% людей за две недели

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Украинский военнопленный Фёдор Дыбиц рассказал о потерях в своём батальоне. По его словам, его подразделение потеряло 70% военных всего за две недели.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться", — поделился украинский солдат.

Видео допроса с ним опубликовало Минобороны России. Как отметил Дыбиц, у военнослужащих его батальона не было даже возможности спрятаться от дронов-камикадзе, запущенных бойцами Вооружённых сил РФ.

Он обратил внимание, что сослуживцы отмораживали себе руки и ноги, получали ранения, "не считая тех, что просто минами засыпало и не было шансов на выживание".

Отмечается, что украинские военнослужащие, которые попадают в плен, рассказывают на допросах, как украинское руководство массово призывает в ряды ВСУ людей, которые к службе не годятся ни по состоянию здоровья, ни по возрасту.