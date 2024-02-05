Украинский военнопленный Фёдор Дыбиц рассказал о потерях в своём батальоне. По его словам, его подразделение потеряло 70% военных всего за две недели.
"За последние две недели комбат положил людей — 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. <…> Даже лопаток не было, чтобы окопаться", — поделился украинский солдат.
Видео допроса с ним опубликовало Минобороны России. Как отметил Дыбиц, у военнослужащих его батальона не было даже возможности спрятаться от дронов-камикадзе, запущенных бойцами Вооружённых сил РФ.
Он обратил внимание, что сослуживцы отмораживали себе руки и ноги, получали ранения, "не считая тех, что просто минами засыпало и не было шансов на выживание".
Отмечается, что украинские военнослужащие, которые попадают в плен, рассказывают на допросах, как украинское руководство массово призывает в ряды ВСУ людей, которые к службе не годятся ни по состоянию здоровья, ни по возрасту.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.