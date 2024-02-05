В Британии сделали неожиданное заявление о России

Политик Куртен: Западу следует перестать говорить о войне с РФ

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Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен уверен, что западным странам следует перестать говорить о войне с Россией. По его словам, сейчас Москва не входит в число врагов Лондона.

Фото: commons.wikimedia.org by Pti Per

"Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — указал он в эфире телеканала GB News.

В то же время, обращает внимание политический эксперт, украинский конфликт можно завершить путём мирных переговоров, поэтому западным лидерам не следует обострять его.

Как поясняет Куртен, "если все соберутся за столом переговоров", обсудив, при этом, мирные решения, то конфликт удастся полностью деэскалировать.