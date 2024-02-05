Британский политик и лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен уверен, что западным странам следует перестать говорить о войне с Россией. По его словам, сейчас Москва не входит в число врагов Лондона.
"Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — указал он в эфире телеканала GB News.
В то же время, обращает внимание политический эксперт, украинский конфликт можно завершить путём мирных переговоров, поэтому западным лидерам не следует обострять его.
Как поясняет Куртен, "если все соберутся за столом переговоров", обсудив, при этом, мирные решения, то конфликт удастся полностью деэскалировать.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.