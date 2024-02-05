Зеленский признал, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного

Зеленский впервые ответил на вопрос об отставке главкома ВСУ Залужного

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые ответил на вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Украинский лидер признал, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства". Однако он обратил внимание, что речь идёт об изменениях не только в военной сфере страны.

Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Своё решение Зеленский обосновал тем, что в стране "необходима перезагрузка и новое начало".

"Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", — указал лидер киевского режима, отвечая на вопрос про конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным. Его слова приводит канал Rai1.

При этом, подчёркивает Зеленский, речь обо всей управленческой группе, которая "ведёт машину страны".