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Зеленский признал, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного

Зеленский впервые ответил на вопрос об отставке главкома ВСУ Залужного

0:48
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский впервые ответил на вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Украинский лидер признал, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства". Однако он обратил внимание, что речь идёт об изменениях не только в военной сфере страны. 

Зеленский впервые ответил на вопрос об отставке главкома ВСУ Залужного
Фото: president.gov.ua is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Своё решение Зеленский обосновал тем, что в стране "необходима перезагрузка и новое начало".

"Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", — указал лидер киевского режима, отвечая на вопрос про конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным. Его слова приводит канал Rai1.

При этом, подчёркивает Зеленский, речь обо всей управленческой группе, которая "ведёт машину страны".

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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