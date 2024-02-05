Президент Украины Владимир Зеленский впервые ответил на вопрос о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Украинский лидер признал, что думает о "замене ряда руководящих лиц государства". Однако он обратил внимание, что речь идёт об изменениях не только в военной сфере страны.
Своё решение Зеленский обосновал тем, что в стране "необходима перезагрузка и новое начало".
"Я имею в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере", — указал лидер киевского режима, отвечая на вопрос про конфронтацию с главкомом ВСУ Залужным. Его слова приводит канал Rai1.
При этом, подчёркивает Зеленский, речь обо всей управленческой группе, которая "ведёт машину страны".
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.