Из-за нехватки людей и боеприпасов боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) "отдали инициативу" в зоне боевых действий российской армии.
Как пишет американская газета New York Times, в связи с острой нехваткой артиллерийских снарядов украинские формирования вынуждены экономить их. Кроме того, ВСУ также не хватает не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.
"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России", — обращают внимание журналисты.
Так что в сложившейся ситуации, считают украинские солдаты, главной целью ВСУ выступает удержание имеющихся позиций.
При этом, сообщает NYT, ссылаясь на слова украинские военнослужащих, на некоторых участках фронта российские бойцы могут выпускать в пять раз больше снарядов, чем украинская армия. ВСУ, в свою очередь, предпринимают попытки заполнить нехватку артиллерийских снарядов дронами-камикадзе.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.