СМИ: ВСУ отдали инициативу ВС РФ

New York Times: из-за нехватки людей и снарядов ВСУ отдали инициативу России

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Из-за нехватки людей и боеприпасов боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) "отдали инициативу" в зоне боевых действий российской армии.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Кель is licensed under Attribution 4.0 Licence

Как пишет американская газета New York Times, в связи с острой нехваткой артиллерийских снарядов украинские формирования вынуждены экономить их. Кроме того, ВСУ также не хватает не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.

"Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России", — обращают внимание журналисты.

Так что в сложившейся ситуации, считают украинские солдаты, главной целью ВСУ выступает удержание имеющихся позиций.

При этом, сообщает NYT, ссылаясь на слова украинские военнослужащих, на некоторых участках фронта российские бойцы могут выпускать в пять раз больше снарядов, чем украинская армия. ВСУ, в свою очередь, предпринимают попытки заполнить нехватку артиллерийских снарядов дронами-камикадзе.