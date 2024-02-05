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Стало известно о "сюрпризе" для РФ на годовщину СВО

На Западе рассказали о "сюрпризе" для России на годовщину СВО

0:56
Мир

На Западе рассказали, какой "сюрприз" для России готовят ближе к 24 февраля. Как пишет издание Der Spiegel, к этому дню, который станет второй годовщиной с момента начала проведения специальной военной операции на Украине, в Евросоюзе намерены принять новый пакет санкций против РФ.

На Западе рассказали о "сюрпризе" для России на годовщину СВО
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Светлана Джаббарова (Svetlana Dzhabbarova) is licensed under Attribution 4.0

Как отмечают обозреватели немецкого издания, представители европейского сообщества собираются расширить санкционный список. Таким образом, ожидается, что в него дополнительно включат более 200 физических и юридических лиц. Вдобавок, санкции коснутся и других компаний, которые вносят вклад в военно-технологическое укрепление России или в развитие сектора обороны и безопасности страны.

При этом, для того, чтобы новые ограничения вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран-участниц объединения.

Известно, что это будет уже 13-й пакет санкций Запада в отношении РФ.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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