Стало известно о "сюрпризе" для РФ на годовщину СВО

На Западе рассказали, какой "сюрприз" для России готовят ближе к 24 февраля. Как пишет издание Der Spiegel, к этому дню, который станет второй годовщиной с момента начала проведения специальной военной операции на Украине, в Евросоюзе намерены принять новый пакет санкций против РФ.
Как отмечают обозреватели немецкого издания, представители европейского сообщества собираются расширить санкционный список. Таким образом, ожидается, что в него дополнительно включат более 200 физических и юридических лиц. Вдобавок, санкции коснутся и других компаний, которые вносят вклад в военно-технологическое укрепление России или в развитие сектора обороны и безопасности страны.
При этом, для того, чтобы новые ограничения вступили в силу, их должны поддержать все 27 стран-участниц объединения.
Известно, что это будет уже 13-й пакет санкций Запада в отношении РФ.
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.