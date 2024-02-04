В Белом доме рассказали, будут ли они мешать увольнению Залужного

Белый дом не намерен вмешиваться в украинские кадровые решения

0:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом не собирается вмешиваться в украинские внутренние дела, особенно в связи с возможным увольнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

Салливан подчеркнул, что США четко дали понять отсутствие намерения влиять на конкретные кадровые решения Украины, считая их исключительно суверенным правом страны.

Он также воздержался от комментариев относительно возможного влияния увольнения Залужного на обстановку на фронте.