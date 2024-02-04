Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Белый дом не собирается вмешиваться в украинские внутренние дела, особенно в связи с возможным увольнением главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Салливан подчеркнул, что США четко дали понять отсутствие намерения влиять на конкретные кадровые решения Украины, считая их исключительно суверенным правом страны.
Он также воздержался от комментариев относительно возможного влияния увольнения Залужного на обстановку на фронте.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.