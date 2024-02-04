Интрига недели: власти США боятся интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

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США боятся, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным расскажет "правду"

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Мир

Вашингтон очень боится интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.

США боятся, что интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным расскажет "правду"
Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Напомним, журналист из США прилетел в Россию, и уже был замечен в Большом театре.

"Демократы и их пропагандисты в СМИ содрогаются от мысли, что Карлсон возьмет интервью у Путина", — отмечает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.

По словам конгрессвумен, американские власти США, когда "кто-то вроде Карлсона идёт не по сценарию". Она подчёркивает, что от таких людей граждане Соединённых Штатов "слышат правду".

Причины визита Карлсона в Россию пока неизвестны, однако вряд ли журналист прилетел в Москву оформить социальную карту москвича и сходить в театр, комментирует ситуацию "Царьград".

Такер Карлсон прилетел в Россию
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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