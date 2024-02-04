Вашингтон очень боится интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом РФ Владимиром Путиным.
Напомним, журналист из США прилетел в Россию, и уже был замечен в Большом театре.
"Демократы и их пропагандисты в СМИ содрогаются от мысли, что Карлсон возьмет интервью у Путина", — отмечает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
По словам конгрессвумен, американские власти США, когда "кто-то вроде Карлсона идёт не по сценарию". Она подчёркивает, что от таких людей граждане Соединённых Штатов "слышат правду".
Причины визита Карлсона в Россию пока неизвестны, однако вряд ли журналист прилетел в Москву оформить социальную карту москвича и сходить в театр, комментирует ситуацию "Царьград".
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.