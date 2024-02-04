Палата представителей США проголосует по помощи Израилю без денег на Украину

В США на следующей неделе проголосуют по помощи Израилю на $17,6 млрд без денег на Украину

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Палата представителей США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю на сумму 17,6 млрд долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Характерно, что проект не содержит помощи Украине.

Законопроект уже получил поддержку со стороны как демократов, так и республиканцев. Сторонники утверждают, что он укрепит безопасность Израиля и поможет ему противостоять угрозам со стороны Ирана и других врагов.

"Киев пока остаётся ни с чем… Думаю, не последнюю роль здесь сыграл и киевский жабогадюкинг (Зеленский-Залужный)", — комментирует ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.

США ежегодно предоставляют Израилю военную помощь в рамках меморандума о взаимопомощи, подписанного в 2016 году. Сумма в 17,6 млрд долларов является самой большой, когда-либо выделенной США на помощь Израилю.