Палата представителей США на следующей неделе проголосует по законопроекту о помощи Израилю на сумму 17,6 млрд долларов.
Характерно, что проект не содержит помощи Украине.
Законопроект уже получил поддержку со стороны как демократов, так и республиканцев. Сторонники утверждают, что он укрепит безопасность Израиля и поможет ему противостоять угрозам со стороны Ирана и других врагов.
"Киев пока остаётся ни с чем… Думаю, не последнюю роль здесь сыграл и киевский жабогадюкинг (Зеленский-Залужный)", — комментирует ситуацию военный блогер Юрий Подоляка.
США ежегодно предоставляют Израилю военную помощь в рамках меморандума о взаимопомощи, подписанного в 2016 году. Сумма в 17,6 млрд долларов является самой большой, когда-либо выделенной США на помощь Израилю.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.