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СМИ раскрыли подробности разговора Залужного и Зеленского

WP: Залужный заявил Зеленскому о необходимости новой мобилизации

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Мир

На Украине заявили о необходимо провести новую мобилизацию. Как отметил главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в ходе диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским, только в этом случае возможно будет одержать победу над РФ. 

WP: Залужный заявил Зеленскому о необходимости новой мобилизации
Фото: FB Валерия Залужного

О других подробностях разговора военнослужащего и украинского президента пишет газета Washington Post (WP).

"У России больше сил и оружия, чем у Украины, и для того чтобы Киев получил преимущество на поле боя, надо мобилизовать <…>", — приводит издание слова главкома украинской армии.

Тем не менее, лидер киевского режима предложение Залужного отверг. Как предполагают обозреватели, отчасти это произошло потому, что у Украины сейчас нет средств, чтобы платить зарплату новобранцам, не повысив при этом налоги.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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