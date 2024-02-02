Стало известно, почему ВСУ ушли в оборону

Politico: ВСУ вынужденно ушли в оборону из-за нехватки артиллерийских снарядов

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Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) пришлось перейти к обороне из-за того, что у российской армии наблюдается преимущество в артиллерийских снарядах. Как пишет издание Politico, ссылаясь на украинских военнослужащих, помимо формирования обороны, украинская армия также отказалась от продолжения наступательных действий.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website

"Нехватка снарядов стала одной из главных причин перехода украинской армии к оборонительной тактике по всей линии фронта после провала летнего контрнаступления", — указывают авторы материала.

При этом один из собеседников западного издания отметил, что в настоящее время у ВСУ достаточно артиллерийских снарядов для обороны. Однако для наступательных действий их не хватит.