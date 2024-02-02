Стало известно, почему ВСУ ушли в оборону

Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) пришлось перейти к обороне из-за того, что у российской армии наблюдается преимущество в артиллерийских снарядах. Как пишет издание Politico, ссылаясь на украинских военнослужащих, помимо формирования обороны, украинская армия также отказалась от продолжения наступательных действий.
"Нехватка снарядов стала одной из главных причин перехода украинской армии к оборонительной тактике по всей линии фронта после провала летнего контрнаступления", — указывают авторы материала.
При этом один из собеседников западного издания отметил, что в настоящее время у ВСУ достаточно артиллерийских снарядов для обороны. Однако для наступательных действий их не хватит.
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